В Хмельницком впервые зафиксировали коронавирус

27 марта в Хмельницком подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из-за границы.

Сначала женщине сделали экспресс-тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат, сообщает Depo.Хмельницкий.

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Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии средней тяжести. Известно, что в области было 6 подозрений, но у 5 человек лабораторный анализ не подтвердил наличие коронавируса.

Поэтому, на сегодняшний день, в области больше нет подозрений на COVID-19 – лишь один подтвержденный случай.

В Хмельницкой области на самоизоляции находятся около 500 человек – все они вернулись из-за границы.

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 239 случаев коронавируса, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели и уже выписаны из больницы.

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