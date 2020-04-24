В Хмельницком выздоровели двое медиков, у которых было нетипичное проявление COVID-19

Двое военных медиков из Хмельницкого, которым ранее диагностировали COVID-19, выздоровели. Интересно, что инфицированные имели нетипичные проявления коронавирусной инфекции.

Заболевание протекало у них бессимптомно, а обнаружили его случайно – во время тестирования. Об этом информирует пресс-служба Хмельницкой ОГА.

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Интересно, что первое ПЦР-исследование, которое провели в местном лабораторном центре, не подтвердило коронавирус. Поскольку медики контактировали с инфицированными, то 14 дней находились в самоизоляции. В течение этого времени у них не было никаких проявлений COVID-19.

Впрочем, перед выходом на работу медработники решили еще раз пройти обследование. Следовательно, диагноз подтвердили в столице, а впоследствии и в Хмельницком.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

После этого военных медиков вновь отправили на самоизоляцию, ведь симптомы у них так и не проявились.

Какова ситуация с коронавирусом в Хмельницком?

В Хмельницком небольшое количество больных COVID-19 в сравнении с другими западными регионами Украины. Всего там зафиксировали 65 случаев коронавирусной инфекции по состоянию на 24 апреля. Выздоровели уже 31 человек, умерли, к сожалению, 5 человек.