24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Индии коронавирус обнаружили у трехлетнего ребенка

- Читати новину українською

Семья путешествовала по Италии, по возвращении у ребенка подтвердили коронавирус Covid-19.

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом в 3-летнего ребенка из штата Керала, который стал самым молодым пациентом с этим заболеванием в стране, сообщает телеканал NDTV.

Читайте также: Из-за коронавируса в тюрьмах Италии бунты: 6 заключенных погибли

Заболевание также впервые обнаружено в союзной территории Джамму и Кашмир – в 63-летней женщины.

В целом в Индии уже подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Главное о Covid-19

  • По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 111 354 человек, из них умерли – более 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7375 человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
  • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Лечение Дети Индия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
6 марта 18:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук