В Индии коронавирус обнаружили у трехлетнего ребенка

Семья путешествовала по Италии, по возвращении у ребенка подтвердили коронавирус Covid-19.

Индийские медики определили заражение новым коронавирусом в 3-летнего ребенка из штата Керала, который стал самым молодым пациентом с этим заболеванием в стране, сообщает телеканал NDTV.

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Заболевание также впервые обнаружено в союзной территории Джамму и Кашмир – в 63-летней женщины.

В целом в Индии уже подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Главное о Covid-19

По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 111 354 человек, из них умерли – более 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7375 человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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