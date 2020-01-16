В Индии мальчик покрылся чешуей из-за редкой болезни: фото

Тело десятилетнего мальчика полностью покрылось огрубевшими и сухими наростами, похожими на чешую. Поэтому его нужно постоянно увлажнять с помощью водных процедур и кремов.

По словам медиков, это состояние вызвано неизлечимым заболеванием – ламеллярным ихтиозом, сообщает Daily Mail.

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Кожа мальчика засохла на столько, что он не может нормально ходить. Вместе с тем, жители района обзывают ребенка змеей. Отец мальчика работает на рисовых полях и отмечает, что хотя эта болезнь присутствует у его сына с рождения, он до сих пор не может позволить себе оплатить лечение ребенка.

У меня нет достаточно денег для лечения, и у меня разрывается сердце, ведь он страдает от этой болезни каждый день,

– сказал отец мальчика.



Мальчик с ламеллярным ихтиозом / Фото: Daily Mail

Ламеллярный ихтиоз является одним из 20 видов ихтиоза и по статистике поражает 1 человека из 200 тысяч человек.

Ихтиоз вызывается неисправным геном, который может либо ускорить, либо замедлить нормальную скорость регенерации кожи.

Ламеллярный ихтиоз видно с рождения, больные младенцы покрыты плотной прозрачной пленкой. Уже через несколько недель она приобретает красный цвет, и высыхает до состояния чешуек, которые приобретают темный цвет.

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