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В Индии полиция странным образом наказала туристов за нарушение карантина

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Наказание туристов в Индии / punemirror.indiatimes.com

Полицейские из индийского города Ришикеш провели воспитательную работу с десятью иностранцами, которые нарушили карантин.

Как сообщает местная власть, туристов заставили 500 раз извиниться на бумаге, пишет republicworld.

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Инцидент произошел 11 апреля. Среди нарушителей были граждане США, Израиля, Мексики и Австралии – их обнаружили в бесцельной прогулке у реки Ганг.

Чтобы туристы запомнили урок, их заставили 500 раз написать фразу "Я не соблюдал (а) правила карантина, поэтому прошу прощения".

Сначала группа не согласилась выполнять предписание, но тогда им предложили альтернативу в виде запрета на въезд в Индию. Как результат – все пять тысяч извинений туристы написали.

В полиции заявили, что карантин, введенный в стране в конце марта, распространяется не только на граждан Индии, но и на гостей. Теперь, по словам офицеров, всех туристов будут выпускать на улицу только с сопровождающим.

По состоянию на 13 апреля в Индии зафиксировали 9240 случаев коронавируса, из них 331 человек умерли.

коронавірус
Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Индия Лечение Здоровье
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