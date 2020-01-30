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В Индии зафиксировали первый случай коронавируса

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В Индии зафиксировали коронавирус / doc-research.org

Индия сообщила о первом случае заболевания китайским коронавирусом. Пациент находится в изоляции, а его состояние тщательно контролируется.

30 января подтвердились анализы теста на nCoV у индийского студента, который учится в Ухане, об этом заявило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, сообщает NBOnews.

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Врачи отмечают, что состояние пациента стабильное, зато индийское Минздрав начал термический и симптоматический скрининг во всех аэропортах.

Индийское правительство заявило, что готово бороться с любыми вспышками в стране. Кроме скрининга, в аэропортах расположили специальные машины скорой помощи.

Больницы создали отделение для изоляции и готовы столкнуться с любыми чрезвычайными ситуациями. Средства индивидуальной защиты и маски доступны в достаточном количестве во всех штатах,
– отметило правительство.

Что стоит знать о коронавирус 2019-nCoV:

  • По состоянию на 30 января от нового коронавирус в Китае умерли 170 человек.
  • 29 января стало известно о 7 911 случаях заражения по всему миру.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • МАУ выполнит два рейса, чтобы эвакуировать украинцев из КНР.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Индия Коронавирус 2020
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