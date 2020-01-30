В Индии зафиксировали первый случай коронавируса

Индия сообщила о первом случае заболевания китайским коронавирусом. Пациент находится в изоляции, а его состояние тщательно контролируется.

30 января подтвердились анализы теста на nCoV у индийского студента, который учится в Ухане, об этом заявило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, сообщает NBOnews.

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Врачи отмечают, что состояние пациента стабильное, зато индийское Минздрав начал термический и симптоматический скрининг во всех аэропортах.

Индийское правительство заявило, что готово бороться с любыми вспышками в стране. Кроме скрининга, в аэропортах расположили специальные машины скорой помощи.

Больницы создали отделение для изоляции и готовы столкнуться с любыми чрезвычайными ситуациями. Средства индивидуальной защиты и маски доступны в достаточном количестве во всех штатах,

– отметило правительство.

Что стоит знать о коронавирус 2019-nCoV:

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