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В Иране 200 человек умерли от алкоголя, "излечивая" так от коронавируса

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За последние несколько недель в Иране погибли более 200 человек, излечивая от коронавируса Covid-19 алкоголем.

К тому же, спиртное, что производили на дому, часто оказывалось некачественным – сообщает Al Arabiya.

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Людей с отравлением отправляли в больницу. По данным издания, жертвами ложных представлений о лечебных свойствах алкоголя становились даже дети.

Что интересно, алкоголь в Иране полностью запрещен с 1979 года.

На сегодняшний день от коронавируса в Иране погибли больше 1600 человек. А заболели смертельной болезнью 21 500 человек.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Иран Здоровая жизнь
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