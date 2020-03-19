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В Иране каждые 10 минут умирает человек от коронавируса

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Иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса Covid-19. Это примерно 140 летальных случаев за сутки.

Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, передает IRNA.

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Также по данным ведомства, каждый час Covid-19 инфицируется 50 граждан Ирана.

"По последним данным, каждые десять минут умирает один человек. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Ноуруза (Новый год по иранскому календарю – ред.)", – сказал Джаханпур.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Иран Лечение
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