В Иране люди облизывают святыни, чтобы не заболеть коронавирусом: видео

В Иране набирает обороты эпидемия коронавируса. Некоторые местные жители бросились к святым местам в надежде найти там защиту от коварной болезни.

The Daily Mail опубликовал несколько видеороликов, в которых иранцы посещают местные религиозные святыни и облизывают ограждения гробниц священных для шиитов деятелей.

Утверждается, что съемки делались в Мавзолее Фатимы Масума и Имама Резы, расположенных в городе Кум. Именно этот город стал источником заражения сотен иранцев.

По официальным данным в стране около 1 000 зараженных, 54 человека умерли. Естественно, что массовое облизывание или поцелуи ограждений и подобных поверхностей только повысят риск заражений, поскольку помогут передачи вируса.

Иран обвиняют в том, что он не принимает надлежащие меры для защиты от коронавируса. В частности, не вводится жесткий карантин в регионах заражения по примеру китайской провинции Хубэй, нет и других ограничений.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.

На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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