24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Иране люди облизывают святыни, чтобы не заболеть коронавирусом: видео

- Читати новину українською

В Иране набирает обороты эпидемия коронавируса. Некоторые местные жители бросились к святым местам в надежде найти там защиту от коварной болезни.

The Daily Mail опубликовал несколько видеороликов, в которых иранцы посещают местные религиозные святыни и облизывают ограждения гробниц священных для шиитов деятелей.

Утверждается, что съемки делались в Мавзолее Фатимы Масума и Имама Резы, расположенных в городе Кум. Именно этот город стал источником заражения сотен иранцев.

По официальным данным в стране около 1 000 зараженных, 54 человека умерли. Естественно, что массовое облизывание или поцелуи ограждений и подобных поверхностей только повысят риск заражений, поскольку помогут передачи вируса.

Иран обвиняют в том, что он не принимает надлежащие меры для защиты от коронавируса. В частности, не вводится жесткий карантин в регионах заражения по примеру китайской провинции Хубэй, нет и других ограничений.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.
  • На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: Гигиена Новости Здоровье Иран Профилактика заболеваний Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук