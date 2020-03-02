В Иране люди облизывают святыни, чтобы не заболеть коронавирусом: видео
В Иране набирает обороты эпидемия коронавируса. Некоторые местные жители бросились к святым местам в надежде найти там защиту от коварной болезни.
The Daily Mail опубликовал несколько видеороликов, в которых иранцы посещают местные религиозные святыни и облизывают ограждения гробниц священных для шиитов деятелей.
Утверждается, что съемки делались в Мавзолее Фатимы Масума и Имама Резы, расположенных в городе Кум. Именно этот город стал источником заражения сотен иранцев.
По официальным данным в стране около 1 000 зараженных, 54 человека умерли. Естественно, что массовое облизывание или поцелуи ограждений и подобных поверхностей только повысят риск заражений, поскольку помогут передачи вируса.
Иран обвиняют в том, что он не принимает надлежащие меры для защиты от коронавируса. В частности, не вводится жесткий карантин в регионах заражения по примеру китайской провинции Хубэй, нет и других ограничений.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.
- На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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