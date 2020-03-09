В Иране освободили около 70 тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса

В Иране освободят 70 тысяч заключенных с целью нераспространения нового вида коронавируса Covid-19 в тюрьмах.

Об этом пишет издание Mizan Online со ссылкой на слова главы судебной власти страны Ибрагима Раиса.

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В издании не уточняется, будут ли заключенные после эпидемии коронавируса возвращены в места лишения свободы.

Как заявил Раях, что освобождение заключенных продлится в случаях, если это не составит угрозу для безопасности общества.

Иран является одной из стран, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных достигает более 6 тысяч человек, а госпитализированы с подозрением на инфицирование около 16 тысяч человек.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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