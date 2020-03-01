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В Иране от коронавируса умер пропагандист, который хотел им заразиться для популярности

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От коронавируса умер Хамед Джалали Кашани, который был активным сторонником действующего иранского режима. Он с недоверием относился к болезни и опровергал ее стремительное распространение.

Зокрема провладний активіст вважав, що інформацію про стрімке поширення коронавірусу поширювали з метою зірвати парламентські вибори, повідомляє Al Arabiya.

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21 лютого, в день проведення виборів, Кашані написав у своєму твіттері: "Ви вважаєте, що можете знизити явку виборців за допомогою цих брудних прийомів?".

Того ж дня він повідомив, що захворів на грип й додав, що краще б це був коронавірус.

Хотів би я, щоб це був коронавірус або щось подібне, щоб про мене всі заговорили",
– заявив Хамед Джалалі Кашані.

28 лютого Кашані помер через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. Чи знав він про свою хворобу, чи її вчасно не діагностували – невідомо, адже інших подробиць не розголошують. 

Нагадаємо, що в Ірані коронавірусом Covid-19 заразилися четверо чиновників:

  • Віцепрезидент країни з питань жінок і сімейних справ Масумех Ебтекар;
  • Голова комітету з національної безпеки й закордонних справ парламенту Ірану Моджтаба Золнур;
  • Заступник міністра охорони здоров'я Ірадж Харірчі; 
  • Член парламенту Махмуд Садегі.

Станом на 1 березня, Іран сповістив про 593 випадки зараження коронавірусом й 43 летальних випадки.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Иран Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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