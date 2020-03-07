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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента: детали

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Новоизбранная депутат парламента Ирана Фатима Рахбар умерла от коронавируса 7 марта. Несколько дней женщина провела в больнице в Тегеране.

Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как получили положительные результаты теста. Об этом сообщили в агентстве Tasnim.

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Эксперты говорят, что это является доказательством стремительного распространения болезни в государственных учреждениях и по всей стране. Иранские СМИ сообщили, что заболевание также подтвердили у нескольких топ-чиновников, заместителя министра здравоохранения и 5 парламентариев.

Сколько людей умерло в Иране от коронавируса?
В Иране за сутки от коронавируса Covid-19 умер 21 человек. В общем, от недуга погибли 145 человек.

Иранские СМИ сообщили, что в стране выявили 1076 новых случаев заражения. Общее количество людей, заразившихся коронавирусом в Иране – почти 6 тысяч человек.

Сейчас в Иране госпитализированы более 16 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

К слову, из-за угрозы дальнейшего распространения вируса, правительство приняло решение закрыть все школы и университеты до 20 марта 2020 года.

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Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина Лечение Иран
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