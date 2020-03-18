В Иране от коронавируса вылечили женщину, которой 103 года

В Иране врачам удалось вылечить от коронавируса долгожительницу. Женщине 103 года, предварительно у нее обнаружили коронавирус и лечение помогло побороть инфекцию.

После выздоровления женщину отпустили домой, сообщило издание EurAsia Daily.

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Заболевание было в легкой форме, поэтому повторный анализ на Covid-19 показал отрицательный результат.

Женщина является уже вторым долгожителем, который вылечился от коронавируса.

Ранее мужчина из КНР, которому тоже 103 года, полностью выздоровел после болезни.

По данным министерства здравоохранения Ирана, в стране более 16 тысяч человек болеют коронавирусом. Жертвами нового коронавируса за сутки стали еще 147 человек – это рекордное количество смертей за день в стране, в общем число летальных случаев составило 1135.

Примечательно, что Иран еще не вводил никаких ограничений в стране, но чиновники неоднократно призывали население оставаться дома.

Умереть от коронавируса больше всего рискуют старшие люди. Они в группе риска, особенно тяжело переносят болезнь люди, которым более 80 лет.



Данные о смертности от коронавируса /Инфографика 24 канала

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