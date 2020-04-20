В Иране открываются магазины и торговые центры из-за ослабления карантина
С понедельника, 20 апреля, в Иране начинают постепенно ослаблять карантинные мероприятия, которые ввели из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.
Об этом пишет издание Associated Press. В Иране возобновили работу крупные торговые центры, магазины и рынки.
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Добавим, что работать магазина могут только до 18:00. Также в стране открыли проезд по международным автомагистралям.
Пока что заведения питания, спортивные залы, мечети и другие общественные и религиозные места остаются закрытыми.
Ранее иранские власти отказались вводить широкомасштабный режим изоляции, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на 20 апреля в Иране обнаружили 82 211 случаев заражения COVID-19, 5 118 человек умерли. К счастью, 57 023 пациентов выздоровели.
Как не заболеть коронавирус / Инфографика 24 канала
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