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В Иране открываются магазины и торговые центры из-за ослабления карантина

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В Иране открываются магазины и торговые центры из-за ослабления карантина / Getty Images

С понедельника, 20 апреля, в Иране начинают постепенно ослаблять карантинные мероприятия, которые ввели из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Об этом пишет издание Associated Press. В Иране возобновили работу крупные торговые центры, магазины и рынки.

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Добавим, что работать магазина могут только до 18:00. Также в стране открыли проезд по международным автомагистралям.

Пока что заведения питания, спортивные залы, мечети и другие общественные и религиозные места остаются закрытыми.

Ранее иранские власти отказались вводить широкомасштабный режим изоляции, несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 20 апреля в Иране обнаружили 82 211 случаев заражения COVID-19, 5 118 человек умерли. К счастью, 57 023 пациентов выздоровели.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Иран Здоровье Здоровая жизнь
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