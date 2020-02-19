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В Иране умерло два человека от коронавируса

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В Иране умерло два человека от коронавируса / Getty Images

Иранские власти сообщили о смерти двух людей от коронавируса Covid-2019, который распространился из китайского города Ухань.

Двое иранцев умерли в больнице после обнаружения у них коронавируса. Об этом пишет издание CNBC со ссылкой на слова руководителя городского университета медицинских наук.

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Именно сегодня, 19 февраля, стало известно о первых случаях заражения в Иране и затем было сообщение о смерти этих людей. Лица были из провинции Кум.

"Двое иранцев, которые сегодня прошли тестирование на новый вид коронавируса и получили подтверждение, умерли от респираторных заболеваний", – говорится в источнике.

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По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек. Общее количество инфицированных – 75 119 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14 715 человек.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Китай Иран Здоровая жизнь
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