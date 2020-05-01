В Иране уже третий месяц коронавирусом ежедневно болеют более тысячи человек

В Иране 1 мая подтвердили 1 тысячу 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Интересно, что в течение всего апреля и почти всего марта количество новых случаев заболевания в этой стране ежедневно превышало 1 тысячу.

Данные о пандемии коронавируса в Иране подает портал WorldOmeter.

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По состоянию на 1 мая в азиатской стране подтвердили уже 95 тысяч 646 случаев заболевания коронавирусом. По этому показателю страна является девятой в мире и первой в Азии.

Вследствие заболевания в Иране умерло уже 6 тысяч 91 человек. Этот показатель пока 10 в мире. Сейчас там до сих пор есть 13 тысяч 237 активных случаев заболевания коронавирусом.

Но хуже всего то, что Иран рискует стать страной, которая едва ли не дольше борется с коронавирусом. Так, там уже третий месяц подряд фиксируют свыше 1 тысячи новых случаев заболевания за сутки.

Впервые это произошло еще 6 марта. С тех пор было лишь несколько исключений, когда фиксировали меньше случаев – 8, 9 и 21 марта, а также 27 и 30 апреля.

Хотя пик пандемии Ирана прошел еще в начале апреля, когда за сутки фиксировали по 3 тысячи новых случаев заболевания, в последние две недели количество новых случаев почти не уменьшается.

Вместе с тем уменьшается количество активных случаев. Только с 19 апреля – на 6,5 тысячи человек. Сейчас почти 3 тысячи больных в Иране до сих пор в тяжелом состоянии.