В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса

В Исландии объявили чрезвычайное положение после того, как два человека заразились новым видом коронавируса на территории страны. Всего подтверждено 43 случая.

Как пишет издание Iceland Monitor, в Исландии подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Двое из человек заразились в Исландии.

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Это первый случай заражения вирусом на территории страны, поэтому было объявлено чрезвычайное положение. Ранее коронавирус был зафиксирован лишь у тех людей, которые посещали Италию и Австрию.

Двумя инфицированными на территории Исландии стали мужчина и женщина, которым около 50-60 лет. Сейчас чрезвычайное положение не повлияет на жизнь общественности.

Запрет на публичные собрания, вероятно, является одним из наиболее эффективных инструментов, которые мы имеем в нашем арсенале, чтобы замедлить распространение вируса, и мы должны применять его правильно и максимально эффективно,

– сказал милиционер Видир Рейниссон.



Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала

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