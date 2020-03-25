В Исландии у мужчины обнаружили сразу 2 штамма коронавируса

Сразу два штамма коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали у пациента из Исландии. Это может означать, что коронавирус способен мутировать и стать более заразным с течением времени.

Как заявил председатель биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон, это может быть первый зарегистрированный случай двойной инфекции такого рода. Об этом сообщили на сайте Reykjavík Grapevine.

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Ученые убеждены, что мутировавший второй штамм может быть опаснее, поскольку именно его обнаруживают у инфицированных людей. Если это так, коронавирус может мутировать и стать более заразным с течением времени.

Однако Стефанссон не смог подтвердить эту теорию и предположил, что это может быть совпадением. Он также отметил, что, согласно международным базам данных, мутация, найденная в образце, взятом у данного пациента с двойной инфекцией, не обнаружена за пределами Исландии.

Что известно о штаммах коронавируса?

Коронавирусы – это семейство вирусов. Их естественным резервуаром являются животные: пальмовые цеветы, летучие мыши, даже кобры. Коронавирусы также РНК-вирусы, поэтому имеют высокую частоту мутаций и быстро меняются, в частности становятся патогенными для людей.



Такие коронавирусы впервые были идентифицированы в середине 1960-х годов. Вместе с новым штаммом коронавируса, который сейчас активно распространяется в Китае и других странах, их существует уже семь.

По состоянию на 25 марта в мире коронавирусом заболели 423 621 человек. Недуг унес жизни 18 910 человек. Выздороветь удалось 109 154 человеку.

Как уберечься от коронавируса:

часто и тщательно мыть руки мылом и водой;

не касаться грязными руками глаз, носа или рта;

избегать тесного контакта с больными людьми.

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