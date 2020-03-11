24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Испании – мощная вспышка коронавируса: уже полсотни смертей

- Читати новину українською

В Испании стремительно растет количество больных коронавирусом Covid-19. Так, по состоянию на 11 марта известно о 2 174 подтвержденных случаях болезни. От коронавируса в Испании уже умерли 49 человек.

Таким образом, страна оказалась на 2 месте по количеству инфицированных коронавирусом после Италии среди европейских стран. Об этом информирует El Pais.

Важно В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

За последние сутки количество умерших выросло на 14 случаев. В то же время, 138 человек в Испании уже выздоровели, 101 человек находится в критическом состоянии.

Половина инфицированных находятся в Мадриде, а также в одноименной провинции. Только здесь за последние сутки были зафиксированы 10 летальных случаев.

Пока правительство Испании не рассматривало вопрос о закрытии Мадрида на карантин. Вместе с тем, до 25 марта отменены все прямые авиарейсы из Италии в испанские аэропорты.

Больше всего больных в Мадриде: карта

Массовые и спортивные мероприятия в регионах Мадрида и Риохи тоже отменили, кроме них, ограничения касаются баскских городов Витория и Лабастида.


Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала

В Украине введут карантин и хотят принять новый закон в связи с коронавирусом, – Сюмар
сегодня
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус Covid-19 Инфекция в Европе Жертвы Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:40 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
сегодня 08:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
сегодня 07:55 Как живет Италия во время эпидемии коронавируса: эксклюзивные истории украинцев
Анастасія Зазуляк
10 марта 20:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
6 марта 13:57 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук