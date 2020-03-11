В Испании – мощная вспышка коронавируса: уже полсотни смертей

В Испании стремительно растет количество больных коронавирусом Covid-19. Так, по состоянию на 11 марта известно о 2 174 подтвержденных случаях болезни. От коронавируса в Испании уже умерли 49 человек.

Таким образом, страна оказалась на 2 месте по количеству инфицированных коронавирусом после Италии среди европейских стран. Об этом информирует El Pais.

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За последние сутки количество умерших выросло на 14 случаев. В то же время, 138 человек в Испании уже выздоровели, 101 человек находится в критическом состоянии.

Половина инфицированных находятся в Мадриде, а также в одноименной провинции. Только здесь за последние сутки были зафиксированы 10 летальных случаев.

Пока правительство Испании не рассматривало вопрос о закрытии Мадрида на карантин. Вместе с тем, до 25 марта отменены все прямые авиарейсы из Италии в испанские аэропорты.

Больше всего больных в Мадриде: карта

Массовые и спортивные мероприятия в регионах Мадрида и Риохи тоже отменили, кроме них, ограничения касаются баскских городов Витория и Лабастида.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала