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В Испании до конца апреля могут разработать вакцину против коронавируса

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Вакцина против коронавируса / unsplash.com

В Испании заявили, что готовы разработать вакцину от коронавируса COVID-19. А прототип вакцины может появиться еще в апреле.

Об этом заявил министр науки Испании Педро Дюке на пресс-конференции в четверг, сообщает Bloomberg.

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У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины,
– отметил министр.

По его словам, в Национальном центре биотехнологии разрабатывают "один из самых современных в мире вакцин против COVID-19".

Полная вакцина против вирусов, которая разрабатывается в Национальном центре биотехнологии, является одной из самых современных в мире. Я думаю, что есть вероятность того, что вакцина будет обнаружена в Испании,
– заявил Педро Дюке.

Что известно о распространении коронавируса в Испании?Вспышка коронавируса до сих пор продолжается в Испании. За последние сутки от болезни умерли 932 человека. В течение последней недели ежедневно в Испании умирает более 800 человек. С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 10 935 летальных случаев от коронавируса. Количество инфицированных составляет более 117 тысяч. Только за последние сутки коронавирусом заразились более 7 тысяч человек.

Важно! Ученые всего мира сейчас пытаются разработать вакцину против коронавируса. Ее нет на рынке, если есть предложения – это спекуляции. Процесс разработки вакцины довольно хлопотный и дорогой. Ранее специалисты заявляли, что им нужен минимум год.

Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Лекарства исследования
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