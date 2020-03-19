В Испании из-за коронавируса национализировала все частные больницы

Министерство здравоохранения Испании объявило, что из-за пандемии коронавируса все частные медицинские учреждения переходят под государственный контроль до дальнейших распоряжений.

О временной национализации испанских больниц сообщило издание Politico.

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Региональные органы власти получили полномочия брать под контроль все общественные здания и переоборудовать их под медицинские центры.

Студентов последних курсов медицинских университетов привлекут к работе в больницах на время пандемии.

Что известно о распространении коронавируса в Испании? На прошлой неделе Испания, которая является одной из наиболее пораженных коронавирусом стран мира (598 погибших, 13 716 инфицированных), объявила чрезвычайное положение – закрыли все учебные заведения, рестораны, бары, магазины и общественные места. Работают только продуктовые супермаркеты и аптеки. В Испании погибло около 600 больных. Всего количество больных в стране – более 15 тысяч.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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