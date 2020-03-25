24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Испании от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае

- Читати новину українською

За сутки в Испании умерли 738 человек с диагнозом Covid-19, а общее количество смертей увеличилось до 3434 человек.

Количество смертельных случаев от коронавируса в Испании превысило смертность от инфекции в Китае. Об этом сообщает Independent.

Читайте также: В Мадриде открыли крупнейший в Европе госпиталь для больных коронавирусом – фото

Испания на втором месте в мире по смертности от Covid-19

Так, за последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, а общее количество летальных случаев от Covid-19 выросло до 3 434 человек.

Согласно последним данным, в Китае за все время вспышки вируса умерло 3285 человек.

Тенденция заражения увеличилась на 20%

Министерство здравоохранения Испании также заявил о 20% приросте зараженных со вчерашнего дня. Так, коронавирусом заразились почти 8 тысяч испанцев, доводя общее число зараженных в стране до 47 тыс. 610 человек.

Что известно о коронавирусе в Испании?Общее количество больных Covid-19 в стране составляет 47 610 – сейчас это вторая после Италии европейская страна по количеству случаев коронавируса. Испания объявила карантин на территории всей страны с 15 марта. Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми. Президент Каталонии Ким Торра также получил положительный результат на коронавирус.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Правительство продлило карантин до 24 апреля
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук