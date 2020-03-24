В Испании за сутки обнаружили рекордное количество больных коронавирусом

За последние сутки в Испании зафиксировали 6 674 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 – это наибольший показатель с начала эпидемии.

Министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране выявили за сутки рекордное количество больных коронавирусом. Также испанская газета El Pais пишет, что пандемия коронавирус распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

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Общее количество больных Covid-19 в стране составляет 39 763 – сейчас это вторая после Италии европейская страна по количеству случаев коронавируса.

Только за сутки умерли более 500 человек

Кроме того, за сутки от осложнений вызванных коронавирусом Covid-19 умерли 514 человек; всего с начала эпидемии – 2 696. Одновременно 3355 людей вылечились.

Пандемия в Испании больше, чем в Италии

В Испании инфекция активно распространяется по регионам, в которых ранее не фиксировали случаи заболевания.

В Италии наиболее проблемными являются три региона – Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето, в то время как в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее Covid-19 не фиксировали.

Мы находимся в фазе роста влияния вируса, и такая ситуация продлится некоторое время,

– заявил глава испанского Сообщества эпидемиологии Пере Годоя.

Что известно о коронавирусе в Испании?

Испания объявила карантин на территории всей страны с 8 утра 15 марта. Жителям можно выходить из дома только для того, чтобы купить еду, лекарства, ездить на работу, посещать больницы и банки, а также совершать поездки, связанные с уходом за детьми и пожилыми людьми. Президент Каталонии Ким Торра также получил положительный результат на коронавирус.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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