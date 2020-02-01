В Испании зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом из Китая
Опасный вид коронавируса, который зародился в Китае, вышел за пределы страны и стремительно распространяется по миру. Новый случай заражения медики зафиксировали в Испании у одного из туристов.
По состоянию на 1 февраля известно о более 11 тысячах больных новым видом коронавирусом во всем мире. Количество летальных случаев – 259 человек.
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Как говорится в публикации пресс-службы Министерства здравоохранения Испании, медики подтвердили первый случай заражения в стране. Инфицированным стал один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов.
У туристов были взяты анализы, которые были отправлены в мадридский Институт Карлоса III. Тогда стало известно, что один из образцов дал положительный результат. Сейчас больного пациента изолировали.
Что известно о коронавирусе в Китае
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем из-за опасного коронавируса.
- В среднем от него умирают 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае. Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Санья.
Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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