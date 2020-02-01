В Испании зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом из Китая

Опасный вид коронавируса, который зародился в Китае, вышел за пределы страны и стремительно распространяется по миру. Новый случай заражения медики зафиксировали в Испании у одного из туристов.

По состоянию на 1 февраля известно о более 11 тысячах больных новым видом коронавирусом во всем мире. Количество летальных случаев – 259 человек.

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Как говорится в публикации пресс-службы Министерства здравоохранения Испании, медики подтвердили первый случай заражения в стране. Инфицированным стал один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов.

У туристов были взяты анализы, которые были отправлены в мадридский Институт Карлоса III. Тогда стало известно, что один из образцов дал положительный результат. Сейчас больного пациента изолировали.

El Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III, confirma un caso de #coronavirus detectado en España.

Se trata del análisis a una de las muestras enviadas desde La Gomera, Canarias. El paciente está ingresado y aislado en un centro hospitalario de la isla. pic.twitter.com/Jc8ignBZNO — Salud Pública (@SaludPublicaEs) January 31, 2020

Что известно о коронавирусе в Китае

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем из-за опасного коронавируса.

В среднем от него умирают 9% инфицированных. Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае. Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Санья.



Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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