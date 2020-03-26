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В Италии 101-летний мужчина преодолел коронавирус

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Вспышка эпидемии коронавируса до сих пор длится в Италии. На днях 101-летний пенсионер оправился от болезни и уже уехал из больницы домой.

Заместитель мэра итальянского города Римини Глория Лиси сообщила, что пациента госпитализировали в больницу Римини с положительным результатом анализа на коронавирус на прошлой неделе.

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Мужчина родился в 1919 году в разгар другой трагической мировой эпидемии.

Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и восстановление. Пересекая 100-летний барьер, судьба поставила перед ним этот новый вызов, невидимый и ужасный одновременно,
– рассказала Глория Лиси.

Заместитель мэра напомнила, что согласно статистике, пенсионеры наиболее склонны к летальным случаям при болезни. Однако 101-летний мужчина научил нас, "что будущее еще не написано".

По данным BBC, средний возраст умерших от коронавируса в Италии составляет 81 год, в основном это мужчины (72%).

Коронавирус в Италии: что известно

  • Общее количество зараженных в Италии – более 74 тысяч человек, умерли 7 503 человека.
  • В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
  • Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
  • В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Лечение Медицина
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