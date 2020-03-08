В Италии из-за Covid-19 создали "красную зону" с очень строгими ограничениями

Более 10 миллионов человек в 23 провинциях Италии попали в "красную зоне" из-за вспышки коронавируса. Власти страны вводят очень строгие ограничения: запрет на выезд и выезд, закрытие общественных мест, отмену всех мероприятий.

Правительство Италии вводит строгие ограничения для всей Ломбардии (это автономный регион из 12 провинций) и еще 11 провинциях на севере страны. Дороги перекрыты, въезд и выезд разрешен "лишь при крайней необходимости". Об этом пишет La Respublica .

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Издание опубликовало соответствующий правительственный указ, вступающий в силу с воскресенья, 8 марта. Предварительно датой завершения суровых ограничительных мер определено 3 апреля.

Какие запреты вводит Италия из-за коронавируса

Въезжать в "красную зону" и выезжать из нее запрещено , разве что есть крайняя нужда.

Лицам с признаками респираторной инфекции или с температурой более 37,5 градуса настоятельно рекомендуют сообщить врачу, оставаться дома и максимально ограничивать контакты с людьми.

Всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус, запрещено выходить на улицу.

Спортивные соревнования и другие общественные мероприятия, в том числе и религиозные, – отменены. Похороны, свадьбы и тому подобное проводить запрещено.

Все музеи, спортивные секции, культурные центры, курорты и бассейны – закрыты.

Бары и рестораны можно держать открытыми, если владелец гарантирует расстояние между клиентами в более чем метр.

Отпуска для врачей и медсестер в этот период также предоставлять запрещено.

В случае выявления нарушителей им грозит наказание 3 месяца лишения свободы и штраф 206 евро.

По каким регионам будут действовать ограничения

Запреты, кроме всей Ломбардии, касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия.



Провинции Италии, которые находятся на карантине / Инфографика corriere.it

Коротко о китайском коронавирусе

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