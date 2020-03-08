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В Италии из-за Covid-19 создали "красную зону" с очень строгими ограничениями

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Более 10 миллионов человек в 23 провинциях Италии попали в "красную зоне" из-за вспышки коронавируса. Власти страны вводят очень строгие ограничения: запрет на выезд и выезд, закрытие общественных мест, отмену всех мероприятий.

Правительство Италии вводит строгие ограничения для всей Ломбардии (это автономный регион из 12 провинций) и еще 11 провинциях на севере страны. Дороги перекрыты, въезд и выезд разрешен "лишь при крайней необходимости". Об этом пишет La Respublica.

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Издание опубликовало соответствующий правительственный указ, вступающий в силу с воскресенья, 8 марта. Предварительно датой завершения суровых ограничительных мер определено 3 апреля. 

Какие запреты вводит Италия из-за коронавируса

  • Въезжать в "красную зону" и выезжать из нее запрещено, разве что есть крайняя нужда.
  • Лицам с признаками респираторной инфекции или с температурой более 37,5 градуса настоятельно рекомендуют сообщить врачу, оставаться дома и максимально ограничивать контакты с людьми.
  • Всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус, запрещено выходить на улицу.
  • Спортивные соревнования и другие общественные мероприятия, в том числе и религиозные, – отменены. Похороны, свадьбы и тому подобное проводить запрещено. 
  • Все музеи, спортивные секции, культурные центры, курорты и бассейны – закрыты.
  • Бары и рестораны можно держать открытыми, если владелец гарантирует расстояние между клиентами в более чем метр.
  • Отпуска для врачей и медсестер в этот период также предоставлять запрещено.

В случае выявления нарушителей им грозит наказание 3 месяца лишения свободы и штраф 206 евро. 

По каким регионам будут действовать ограничения

Запреты, кроме всей Ломбардии, касаются провинций Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. 


Провинции Италии, которые находятся на карантине / Инфографика corriere.it

Коротко о китайском коронавирусе

  • По состоянию на 7 марта на коронавирус заболели более 100 тысяч людей, более 3000 умерли.
  • И хотя самые большие вспышки вируса в Азии (Китай, Южная Корея, Иран), он уже распространился и на большинство европейских стран. Сейчас коронавирус фиксируют даже на маленьких островах.
  • Больше всего случаев заражения в Европе – в Италии. Речь идет о более 5000 больных.


Что следует знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Теги: Европа Коронавирус Covid-19 Медицина Здоровье
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