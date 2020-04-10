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В Италии из-за коронавируса карантин продлили до мая

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Карантин в Италии продолжили до 3 мая / Getty Images

Из-за эпидемии коронавируса власти Италии решили продолжить ограничительные меры, которые ввели по всей стране. Теперь карантин в Италии продлится до 3 мая.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что это сложное, но необходимое решение, сообщает Bloomberg.

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По словам премьера, уже с 14 апреля в Италии возможно восстановление работы:

  • магазинов канцтоваров;
  • книжных магазинов;
  • магазинов товаров для детей.

Однако это возможно только при условии обеспечения всех необходимых правил безопасности для посетителей. Конте также заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия перейдет к восстановлению активности.

Конте отметил, что в Италии есть явные признаки того, что ограничительные меры приносят свои плоды. Он добавил, что если сейчас итальянцы уступят, то рискуют потерять все положительные результаты, которые завоевали до сих пор.

Коронавирус в Италии: главное

  • Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире. С начала эпидемии в Италии 147 577 человек заразились коронавирусом, умерли – 18 849 человек, выздороветь удалось больше 30 тысячам больных.
  • Сейчас в отделениях интенсивной терапии остается 3 497 больных, всего в больницах находятся 28 242 пациентов с COVID-19.
  • Впрочем, сохранилась тенденция выздоровления и уменьшения количества летальных случаев.
  • Сейчас в стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Здоровье Больница Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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