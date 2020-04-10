В Италии из-за коронавируса карантин продлили до мая
Из-за эпидемии коронавируса власти Италии решили продолжить ограничительные меры, которые ввели по всей стране. Теперь карантин в Италии продлится до 3 мая.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что это сложное, но необходимое решение, сообщает Bloomberg.
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По словам премьера, уже с 14 апреля в Италии возможно восстановление работы:
- магазинов канцтоваров;
- книжных магазинов;
- магазинов товаров для детей.
Однако это возможно только при условии обеспечения всех необходимых правил безопасности для посетителей. Конте также заявил, что он надеется, что с 3 мая Италия перейдет к восстановлению активности.
Конте отметил, что в Италии есть явные признаки того, что ограничительные меры приносят свои плоды. Он добавил, что если сейчас итальянцы уступят, то рискуют потерять все положительные результаты, которые завоевали до сих пор.
Коронавирус в Италии: главное
- Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире. С начала эпидемии в Италии 147 577 человек заразились коронавирусом, умерли – 18 849 человек, выздороветь удалось больше 30 тысячам больных.
- Сейчас в отделениях интенсивной терапии остается 3 497 больных, всего в больницах находятся 28 242 пациентов с COVID-19.
- Впрочем, сохранилась тенденция выздоровления и уменьшения количества летальных случаев.
- Сейчас в стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
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