В Италии из-за коронавируса умерли более 70 врачей

В Италии из-за осложнений вызванных коронавирусом COVID-19 умерли 73 медицинских работника. Сегодня, 3 апреля в Италии умерли еще двое врачей.

Об этом сообщает издание ANSA.

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3 апреля, умерли еще двое врачей, увеличив количество летальных случаев среди медработников до 73,

– говорится в сообщении.

Речь идет о кардиологе Рикардо Парисе и домашнем враче Доминике Мусафире.

Важно! Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии 119 827 человек заразились коронавирусом.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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