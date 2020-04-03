В Италии из-за коронавируса умерли более 70 врачей
В Италии из-за осложнений вызванных коронавирусом COVID-19 умерли 73 медицинских работника. Сегодня, 3 апреля в Италии умерли еще двое врачей.
Об этом сообщает издание ANSA.
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3 апреля, умерли еще двое врачей, увеличив количество летальных случаев среди медработников до 73,
– говорится в сообщении.
Речь идет о кардиологе Рикардо Парисе и домашнем враче Доминике Мусафире.
Важно! Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии 119 827 человек заразились коронавирусом.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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