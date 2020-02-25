В Италии местные заблокировали автобус с туристами из-за страха к коронавирусу: видео

Неподалеку от итальянского острова Искья, местные жители заблокировали туристический автобус, который вез туристов из тех регионов, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Местные жители решили заблокировали автобус из-за того, что туристов пускают на остров без всякого скрининга и измерения температуры, сообщает Le Iene.

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Таким образом жителей острова требуют объяснений от местных властей. По словам СМИ, паника на острове началась с тех пор, как местный префект сначала запретил въезд туристов, а потом снова позволил.

Вчера сюда приехали автобусы с более 100 туристами из этих районов (пострадавших от коронавируса, – ред.). Это не акт расизма, но в этой чрезвычайной ситуации нужны меры,

– отмечают жители острова.

Также протестующие боятся того, что на острове действует всего одна больница. Они считают, что в случае вспышки она не сможет противостоять эпидемии.

Вместе с тем, местные власти уверяют, что ситуация под контролем и причин для паники нету.

В Италии заблокировали автобус с туристами из-за коронавируса: видео

Что известно о коронавирусе в Италии

В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 25 февраля уже известно о 229 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

Вместе с тем, Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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