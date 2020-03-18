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В Италии начинают тестирование вакцины от коронавируса на животных

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В течение недели медики в Италии, где зафиксирована вспышка заболевания Covid-19 в Европе, начнут тестирование вакцины.

Об этом пишет ANSA. Тестирование на животных вакцины от коронавируса станет первым в Европе.

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Если испытания пройдут успешно, тогда вакцину можно будет использовать для людей уже осенью 2020 года. Ее разработала компания Takis.

Врачи получили вакцину из фрагмента генетического материала вируса. Первые лабораторные испытания указывают на "сильную реакцию иммунной системы".

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровая жизнь
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