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В Италии не зафиксировано случаев заражения украинцев коронавирусом

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В Италии нет больных украинцев на коронавирус / nachedeu.com/

У посольства Украины в Италии нет информации о случаях заражения украинцев коронавирусом Covid-2019.

Об этом рассказала руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврига во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавирусу.

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Руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврига
"Что касается наших граждан в Милане: по информации генерального консульства Украины в Милане – в Северной Италии, по состоянию на 9 утра 24 февраля, информации о заражении коронавирусом граждан Украины не поступало".

По ее словам посольство Украины в Италии, и главное консульство в Милане и Неаполе круглосуточно работает с гражданами на связи относительно ситуации. Она добавила, что уже запущены три горячие линии для граждан.

Какова ситуация в Италии с коронавирусом

В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 24 февраля уже известно о 215 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации, 6 человек умерли. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение
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