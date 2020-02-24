В Италии не зафиксировано случаев заражения украинцев коронавирусом
У посольства Украины в Италии нет информации о случаях заражения украинцев коронавирусом Covid-2019.
Об этом рассказала руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврига во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавирусу.
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По ее словам посольство Украины в Италии, и главное консульство в Милане и Неаполе круглосуточно работает с гражданами на связи относительно ситуации. Она добавила, что уже запущены три горячие линии для граждан.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 24 февраля уже известно о 215 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации, 6 человек умерли. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.
Наибольшее количество больных в итальянских регионах Ломбардии и Венето.
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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