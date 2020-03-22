В Италии от коронавируса излечили 95-летнюю женщину: она заразилась одной из первых

В итальянском городе Модена медикам удалось вылечить 95-летнюю местную жительницу Фанано Альму Клару Корсини от коронавируса Covid-19. Врачи боролись за ее жизнь с 5 марта.

Женщину уже выписали из больницы, а сама пенсионерка очень довольна выздоровлению. Об этом сообщает Gazzettadimodena.

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Да, да, со мной все в порядке. Они хорошо за мной ухаживали, а теперь отправляют меня домой,

– сказала она.

Женщина стала старейшей пациенткой, которую удалось вылечить от коронавируса в Италии. Она также стала первой пациенткой, выписанной из больницы после коронавирусной инфекции в провинции Модена.

За пенсионеркой ухаживали: специалист по инфекционным заболеваниям Синтия Каппи, реаниматолог Мария Кристина Фонтана и терапевт Алессандра Марраццо. Ими руководил глава отделения Джорджио Сионе.

Что известно о распространении коронавируса в Италии

Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество заболевших в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

По состоянию на 21 марта, в Италии на коронавирус заболело более 53 578 человек 4825 из которых умерли. Зато выздоровели 6072 человека. Для сравнения, на территории материкового Китая уже три дня подряд не фиксировали новых случаев заражения коронавируса, и с 81 304 больных выздоровели уже 71 857 человек.

По меньшей мере 2629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не справляется с таким большим количеством тел.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

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