В Италии от коронавируса умерла вторая украинка: МИД проверяет информацию

В Италии от коронавируса умерла украинка. Это уже вторая наша землячка, которая стала жертвой болезни в Италии. Умершая украинка была родом из Львовщины.

Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в соцсети. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию.

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Что известно о женщине

По словам Городецкого, погибшую звали Галина, родом она из Львовской области.

Сегодня, 19 марта, в городке Романо-ди-Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии. Вечная память и соболезнования родным,

– говорится в сообщении.

Сколько украинцев умерло от коронавируса в Италии

Это уже вторая украинка, которая умерла от коронавируса в Италии. 13 марта умерла украинка Раиса Малышева, ей было 66 лет.

В то же время в комментариях под постом активиста сообщают, что это уже шестая смерть от коронавируса в Италии среди украинцев. В частности, утверждают, что в Италии умерли пятеро женщин и один мужчина из Украины.

Скриншот из социальной сети Oles Horodetskyy

Главное о коронавирусе в Италии

По состоянию на 25 марта там зафиксировали более 41 тысячи заражений коронавирусом. Более 3,5 тысяч человек умерли.

Среди европейских стран Италия является лидером количества клинически подтвержденных случаев болезни.

В стране ввели полный карантин. Закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты.

Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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