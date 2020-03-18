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В Италии почти все жертвы коронавируса имели серьезные проблемы со здоровьем, – СМИ

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99% итальянцев, умерших из-за коронавируса, имели и другие проблемы со здоровьем. Почти половина жертв страдала минимум от трех болезней, а четверть – от одной или двух проблем.

Только у трех жертв, то есть у 0,8%, раньше не было каких-либо патологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на службу здравоохранения Италии.

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Эксперты из Рима провели исследования 18% летальных случаев коронавируса в стране. Результаты свидетельствуют, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней. Примерно четверть жертв имели одну или две проблемы со здоровьем.

Какие заболевания были у умерших от коронавируса:

  • треть страдала от заболеваний сердца;
  • более чем у 75% было высокое кровяное давление;
  • примерно 35% страдали от диабета.

Средний возраст умерших составляет 79,5 лет. Число жертв в возрасте до 50 лет – 17 человек.

Что известно о коронавирус в Италии

  • По состоянию на 18 марта там зафиксировали более 31 тысячи заражений коронавирусом. Более 2,5 тысячи человек умерли.
  • Среди европейских стран Италия является лидером по количеству клинически подтвержденных случаев болезни.
  • В стране ввели полный карантин. Закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты.
  • Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Медицина Статистика исследования
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