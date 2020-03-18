В Италии почти все жертвы коронавируса имели серьезные проблемы со здоровьем, – СМИ

99% итальянцев, умерших из-за коронавируса, имели и другие проблемы со здоровьем. Почти половина жертв страдала минимум от трех болезней, а четверть – от одной или двух проблем.

Только у трех жертв, то есть у 0,8%, раньше не было каких-либо патологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на службу здравоохранения Италии.

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Эксперты из Рима провели исследования 18% летальных случаев коронавируса в стране. Результаты свидетельствуют, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней. Примерно четверть жертв имели одну или две проблемы со здоровьем.

Какие заболевания были у умерших от коронавируса:

треть страдала от заболеваний сердца;

более чем у 75% было высокое кровяное давление;

примерно 35% страдали от диабета.

Средний возраст умерших составляет 79,5 лет. Число жертв в возрасте до 50 лет – 17 человек.

Что известно о коронавирус в Италии

По состоянию на 18 марта там зафиксировали более 31 тысячи заражений коронавирусом. Более 2,5 тысячи человек умерли.

коронавирусом. Более 2,5 тысячи человек умерли. Среди европейских стран Италия является лидером по количеству клинически подтвержденных случаев болезни.

В стране ввели полный карантин . Закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты.

. Закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты. Жителям Италии запретили выходить на улицы без надобности. Только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала