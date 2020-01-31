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В Италии подтвердили два первых случая китайского коронавируса

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Коронавирус впервые зафиксировали в Италии / newsoku.blog

В Италии зафиксировали два случая заражения новым китайским коронавирусом. Страна также объявила о прекращении полетов с Китаем. Заболели туристы, которые приехали 23 января в Милан из Китая. Оба они родом из китайского города Ухань.

Инфицированными оказались два китайских туриста, которые накануне прибыли в Рим, пишет CNN.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что намерен собрать правительство для принятия дополнительных мер. Пациенты были изолированы, как только у них появились симптомы заболевания.

Конте сообщил, что китайская пара происходит из провинции Ухань, которая является эпицентром вспышки нового коронавируса.Они прибыли 23 января в Милан и находились в Италии около десяти дней. После нескольких остановок по Италии они прибыли в Рим.

Прошлой ночью им стало плохо, учитывая симптомы, они были госпитализированы. Сейчас пациенты изолированы в больнице и находятся в "хорошем состоянии". Комната, где муж и жена находились в отеле Палатин в Риме, была закрыта для обеззараживания,
– сказал Конте.

Конте заверил, что причин для волнения нет и заболевание не будет распространяться.


Инфицированных туристов изолировали / Фото: enlineadirecta.info

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Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Лечение Медицина Китай Новости Здоровье Здоровье
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