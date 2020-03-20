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В Италии подтвердили третью смерть украинки от коронавируса

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В Италии результаты тестов подтвердили смерть третьей гражданки Украины от коронавируса Covid-19.

Об этом пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Говорится, что 60-летняя украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус стали известны в пятницу, 20 марта. Зеленко добавила, что консулы уже установили связь с родными умершего.

В Италии введен порядок, по которому тесты на коронавирус проводят также после смерти.

По состоянию на 20 марта в Италии зафиксировали более 47 021 больных коронавирусом Covid-19. Умерли 4 032 человека, выздоровели – 5 129. К сравнению, в Китае выздоровели уже 71 тысяча и два дня подряд не фиксировали новых случаев.

13 марта умерла первая украинка на территории Италии Раиса Малышева, ей было 66 лет. 19 марта стало известно о смерти второй украинки, которая родом из Львовщины, от коронавируса.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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