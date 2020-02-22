В Италии умер первый европеец от коронавируса

В Италии, где по состоянию на 22 февраля зафиксировано 17 случаев заражения новым видом коронавируса, умер 78-летний мужчина.

Об этом сообщает агентство ANSA. Отца троих детей Адриано Тревисани госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где мужчина впоследствии умер.

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Это первый случай смерти европейца от китайского коронавируса и второй на территории Европы. Ранее было известно о том, что китаянка умерла во Франции.

Глава региона Венето заявил, что вокруг села, в котором жил итальянец, создадут "санитарное кольцо" и проверят всех жителей.

Сейчас в Италии зафиксировано 17 случаев заражения Covid-2019, несмотря на то, что эта страна является единственной в Европе, где запретили рейсы в Китай, Гонконг и еще нескольких стран в рамках безопасности.

Кроме того, более 150 человек в регионе Ломбардии находятся на карантине.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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