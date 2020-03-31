В Италии умерли 63 врача от коронавируса
В Италии 63 медика стали жертвами коронавируса COVID-19. В стране зафиксировано наибольшее количество больных и смертей в Европе.
Про це повідомляє італійська федерація лікарів FNOMCEO, пише Ansa. Останні дві смерті медичних працівників були зафіксовані у понеділок, 30 березня.
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В понеділок стало відомо про смерть ще двох лікарів. Станом на ранок, 31 березня, підтвердили випадки зараження COVID-19 у 8538 медиків. З них 595 заразилися протягом останньої доби.
Загальна кількість хворих коронавірусом в Італії становить 101 739, також 14 620 людей одужали.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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