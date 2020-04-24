В Италии возбудитель коронавируса обнаружили в глазах больной пациентки

В одной из первых итальянских пациенток с COVID-19 возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в глазах. Отмечается, что у больной был конъюнктивит, вследствие чего врачи решили взять мазок из глаз.

Возбудитель инфекции в глазах сохранялся до 30 дней после установки диагноза, сообщает Annals of Internal Medicine.

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62 летняя женщина прилетела из китайского Уханя в Италию 23 января, а 28 числа у нее появились незначительные симптомы болезни: слабый кашель, боль в горле, воспаление слизистой оболочки носа и двусторонний конъюнктивит.

Женщину госпитализировали на следующий день и сразу сделали тест на коронавирус. Только через 4 дня после установления диагноза у женщины появились лихорадка, тошнота и рвота.

Через три дня после госпитализации у пациентки взяли мазок из глаз, и после анализа в нем также обнаружили возбудитель SARS-CoV-2. Дальнейшие глазные пробы, которые собирали почти ежедневно, выявляли возбудитель коронавируса 21 день. После этого концентрация инфекции в глазах снизилась, а затем снова выросла на 27 день.

При этом исследователи уточнили, что конъюнктивит начал проходить на 15 день и окончательно исчез на 20.

Мы обнаружили, что глаза пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, могут содержать инфекционный вирус и, следовательно, могут быть потенциальным источником инфекции. Эти результаты подчеркивают важность мер контроля, таких как избегать прикосновения к носу, рту и глазам и частое мытье рук,

– говорится в исследовании.

Поэтому, специалисты считают, что глаза также могут быть источником вируса, из-за чего офтальмологам нужно быть осторожными во время обследования.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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