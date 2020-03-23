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В Италии выздоровел первый больной коронавирусом, с которого началась эпидемия

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В Италии, в Ломбардии выписали из больницы пациента, у которого первым обнаружили коронавирус. Речь идет о 38-летнем Маттиа из города Кодоньо.

Об этом сообщает агентство ANSA. По данным издания, о заражении мужчины стало известно 21 февраля.

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Мужчина в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью был доставлен в реанимацию города Павия. К тому времени, пока у него диагностировали болезнь Covid-19, мужчина успел заразить несколько человек, в том числе своих родственников.

Отец мужчины впоследствии умер, а беременную жену, которая перенесла заболевание в легкой форме, выписали две недели назад.

Санитарные власти так и не сумели выяснить, от кого мог заразиться Маттиа, который не был в Китае. Интересно, что мужчина накануне ужинал с приятелем, который вернулся из Китая, но у того не подтвердили коронавирус.

Мужчина 16 дней провел в реанимации и только 9 марта смог самостоятельно дышать.

Трудно сказать, что со мной случилось, я помню госпитализацию, я был 18 дней в реанимации, а затем в отделении инфекционных болезней, где я начал контактировать с реальным миром и делать лучше всего: начал дышать,
– рассказал мужчина в эфире на странице Fb News Lombardy News.

Главное о распространении коронавируса в Италии

  • Общее количество зараженных в Италии достигло 63 927 человек.
  • Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране наибольшее количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
  • По меньшей мере 2 629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.
  • В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.
  • Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
  • В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.


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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус Covid-19
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