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В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса

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Италия планирует закрыть все школы и университеты страны до середины марта из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает агентство Ansa. Сегодня были закрыты школы только в районах, в которых зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом – на севере Италии.

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Некоторые учебные заведения закроют уже завтра, 5 марта, а другие – с понедельника, 9 марта.

В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране перешло отметку в 2 тысяч человек, зафиксировано больше 80 летальных случаев.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Школа Образование за рубежом Высшее образование Учеба
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