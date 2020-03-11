В Италии женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса

В Италии мужчина умер дома от коронавируса, а его жена не может покинуть дом. Тело также не могут забрать из-за карантина.

Итальянская женщина не смогла покинуть свой дом, где находился тело ее мужа, из-за карантинных ограничений. Об этом заявил мэр Боргето-Санто-Спирито Джанкарло Канепа, передает CNN.

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"Мужчина, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, скончался в понедельник в 2 часа ночи по местному времени", – сообщили в СМИ.

Такие ограничения ввели согласно карантинному протоколу. Поэтому никто не мог подходить к телу. Канепа добавил, что мужчина отказался от госпитализации, что и привело к такой ситуации.

"Сейчас самое важное – думать об этой леди, которая осталась наедине с телом своего мужа. Никто не может подойти близко, чтобы помочь ей и утешить ее. Надеемся, это быстро решится. Наши мысли с ней и о том, что она переживает", – сказала соседка вдовы.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 мартакитайский коронавирусом заболело около 119 тысяч человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 66 тысяч человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирус подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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