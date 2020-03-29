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В Италия выздоровела от коронавируса первая украинка

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В Италии выздоровела от коронавируса первая украинка / Getty Images

Первой украинкой, которая смогла выздороветь от коронавируса на территории Италии, стала Павлина Шимбир из поселка на Винниччине. Последние 10 лет женщина работает в итальянском городке Медичина, где и заболела короновирусом.

О борьбе с болезнью Павлина рассказала в комментарии ТСН.

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Женщина подхватила вирус 3 недели назад и находилась в тяжелом состоянии, поскольку ее здоровье ухудшал сахарный диабет.

Украинку лечили экспериментальным итальянским методом, который схож с лечением ревматизма.

"Метод был придуман итальянским профессором на лечении ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфиденциальная, чтобы не начали производить нечто подобное подпольно и не пострадали наши граждане", – сказала Павлина.

По этому протоколу, по словам женщины, лечили только 5 человек и у всех наблюдалась очень быстрая положительная динамика. Быстрое улучшение здоровья наблюдалось только на 4 сутки лечения.

Сейчас она находится дома и 14 дней должна проходить самоизоляцию. Дважды в неделю ее будут забирать в больницу и делать процедуры для правильного дыхания.


Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровая жизнь
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