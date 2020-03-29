В Италия выздоровела от коронавируса первая украинка
Первой украинкой, которая смогла выздороветь от коронавируса на территории Италии, стала Павлина Шимбир из поселка на Винниччине. Последние 10 лет женщина работает в итальянском городке Медичина, где и заболела короновирусом.
О борьбе с болезнью Павлина рассказала в комментарии ТСН.
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Женщина подхватила вирус 3 недели назад и находилась в тяжелом состоянии, поскольку ее здоровье ухудшал сахарный диабет.
Украинку лечили экспериментальным итальянским методом, который схож с лечением ревматизма.
"Метод был придуман итальянским профессором на лечении ревматоидного артрита, документы у меня все есть, но информация в них конфиденциальная, чтобы не начали производить нечто подобное подпольно и не пострадали наши граждане", – сказала Павлина.
По этому протоколу, по словам женщины, лечили только 5 человек и у всех наблюдалась очень быстрая положительная динамика. Быстрое улучшение здоровья наблюдалось только на 4 сутки лечения.
Сейчас она находится дома и 14 дней должна проходить самоизоляцию. Дважды в неделю ее будут забирать в больницу и делать процедуры для правильного дыхания.
Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала
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