В Италии умер третий человек, у которого обнаружили коронавирус

В Италии умерла пожилая женщина, у которой обнаружили коронавирус. Однако неизвестно, именно ли он стал причиной смерти. Если же это подтвердится, то женщина станет третьей жертвой вируса в стране.

78-летняя женщина из города Крема, что к востоку от Милана, также была больна раком, сообщает AFP.

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Она находилась на лечении в местном онкологическом отделении. Двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере страны.

Какова ситуация в Италии с коронавирусом

В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 23 февраля уже известно о 113 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

В каких регионах Италии есть люди зараженные коронавирусом COVID-19:

Ломбардия – 89 человек;

Венето – 16 человек;

Пьемонт – 3;

Эмилия-Романья – 3;

Лацио – 2.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала