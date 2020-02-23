В Италии умер третий человек, у которого обнаружили коронавирус
В Италии умерла пожилая женщина, у которой обнаружили коронавирус. Однако неизвестно, именно ли он стал причиной смерти. Если же это подтвердится, то женщина станет третьей жертвой вируса в стране.
78-летняя женщина из города Крема, что к востоку от Милана, также была больна раком, сообщает AFP.
К теме: Штаты отказались от эвакуации своих граждан с лайнера Diamond Princess
Она находилась на лечении в местном онкологическом отделении. Двое других пожилых пациентов умерли от коронавируса на севере страны.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 23 февраля уже известно о 113 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.
В каких регионах Италии есть люди зараженные коронавирусом COVID-19:
- Ломбардия – 89 человек;
- Венето – 16 человек;
- Пьемонт – 3;
- Эмилия-Романья – 3;
- Лацио – 2.
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
Выбор редакции
-
В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причинысегодня , 12:27
-
У эвакуированных в Новых Санжарах взяли образцы на проверку признаков вируса: фото из санатория22 февраля , 10:38
-
Мы стадо, или мы нация, – обращение Владимира Зеленского из-за столкновений в Новых Санжарах21 февраля , 20:18