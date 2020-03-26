В Ивано-Франкцивський области от коронавируса умер третий человек

В Ивано-Франковской области 26 марта подтвердили 8 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности заболевания только сейчас подтвердили у женщины, которая умерла 24 марта.

Умершая женщина была жительницей Надворнянского района, сообщает Ивано-Франковская областная государственная администрация.

Важно В Украине почти 200 больных коронавирус: ЦОС

По состоянию на 26 марта в Ивано-Франковской области уже подтверждено 24 случая заболевания коронавирусом.

Область лидирует в Украине по количеству жертв эпидемии – от коронавируса на Прикарпатье умерли трое людей, а в целом по Украине – 6.

Среди 8 случаев заболевания, подтвержденных 26 марта, один случай – у мужчины покойной местной жительницы. Кроме того, за сутки в область поступили 9 отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Что известно о коронавирусе в Украине?

По данным Минздрава, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев заболевания коронавирусом. Теперь уже 6 человек умерли, и только 1 человек излечился.



Интересно, что в тот же день в Черновцах сообщили, что кроме первого вылеченного 26 марта выздоровели еще трое людей.