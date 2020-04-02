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В Ивано-Франковске подтвердили более 100 случаев коронавируса на экспресс-тестах

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В Ивано-Франковске обнаружили более 100 случаев коронавируса на экспресс-тестах / Getty Images

В Ивано-Франковске с помощью экспресс-тестов обнаружили коронавирус COVID-19 у 106 человек. Но эти данные должны еще подтвердить лабораторные тесты ПЦР.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, сообщает местное издание "Галичина".

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"В городских учреждениях, в стационарах находятся 153 человека с пневмонией, а это подозреваемые на коронавирус. 27 детей находятся в городской детской клинической больнице", – сказал мэр города.

Марцинкив добавил, что в городе провели 319 экспресс-тестов, 106 из которых дали положительные результаты. Анализы сейчас переданы на ПЦР-исследование.

По состоянию на 2 апреля в Ивано-Франковской области официально подтвердили 74 случая заражения коронавирусом (в городе – 25 больных).


Как выявить коронавирус / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Новости Ивано-Франковска
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