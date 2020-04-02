В Ивано-Франковске подтвердили более 100 случаев коронавируса на экспресс-тестах

В Ивано-Франковске с помощью экспресс-тестов обнаружили коронавирус COVID-19 у 106 человек. Но эти данные должны еще подтвердить лабораторные тесты ПЦР.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, сообщает местное издание "Галичина".

Читайте также Коронавирус в Украине: количество больных – 804

"В городских учреждениях, в стационарах находятся 153 человека с пневмонией, а это подозреваемые на коронавирус. 27 детей находятся в городской детской клинической больнице", – сказал мэр города.

Марцинкив добавил, что в городе провели 319 экспресс-тестов, 106 из которых дали положительные результаты. Анализы сейчас переданы на ПЦР-исследование.

По состоянию на 2 апреля в Ивано-Франковской области официально подтвердили 74 случая заражения коронавирусом (в городе – 25 больных).



Как выявить коронавирус / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.