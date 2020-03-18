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В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус

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56-летняя женщина умерла в инфекционной больнице в Ивано-Франковске 17 марта. У нее лабораторно подтвержден грипп типа А, но анализы на коронавирус сейчас проверяют в Киеве.

Об этом сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

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"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная, 56 лет, жительница Ивано-Франковска... Поставили диагноз – грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследовании, был ли у больной коронавирус. Пока нет подтверждения, наступила ли эта смерть от коронавируса, проверка продолжается", – сказал Федоров.

Федоров отметил, что женщина заболела 13 марта. У нее была повышенная температура и сухой кашель.

15 марта она обратилась к семейному врачу, но от предложенной госпитализации отказалась. 16 марта в нее началась одышка и ее доставили скорой в инфекционную больницу, где пациентку подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

По состоянию на 18 марта в Украине подтверждено 14 положительных результатов на коронавирус Covid-19. В Черновицкой области 10 больных, в Житомирской – 1, в Киевской области – 1 и в Киеве – 2 подтвержденных случая.

Среди них, к сожалению – 2 летальных. Умерла 71-летняя женщина из Житомирщины, которая приехала недавно из Польши, и 33-летняя жительница Буковины.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь
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