В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
23 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.
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У умершей подозревают коронавирус. Сейчас анализы женщины переданы в Киев, подтвердится ли диагноз – будет известно завтра.
Есть еще один неприятный случай: в одну из поликлиник города обратился человек с достаточно плохими симптомами, он сейчас госпитализирован в областную больницу, вместе была еще семья из трех человек. Достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус,
отметил Руслан Марцинкив.
Если результаты анализов подтвердят у женщины наличие коронавируса, это будет четвертая смерть в стране от коронавируса Covid-19.
Сейчас коронавирус обнаружено в этих регионах:
- Днепропетровской области – 2;
- Донецкой области – 1;
- Житомирской области – 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный)
- Киеве – 28;
- Киевской области – 5;
- Львовской области – 2;
- Тернопольской области – 1;
- Черновицкой области – 25 (1 летальный)
- Черкасской области – 1.
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