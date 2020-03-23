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В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

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23 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.

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У умершей подозревают коронавирус. Сейчас анализы женщины переданы в Киев, подтвердится ли диагноз – будет известно завтра.

Есть еще один неприятный случай: в одну из поликлиник города обратился человек с достаточно плохими симптомами, он сейчас госпитализирован в областную больницу, вместе была еще семья из трех человек. Достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус,
отметил Руслан Марцинкив.

Если результаты анализов подтвердят у женщины наличие коронавируса, это будет четвертая смерть в стране от коронавируса Covid-19.

Сейчас коронавирус обнаружено в этих регионах:

  • Днепропетровской области – 2;
  • Донецкой области – 1;
  • Житомирской области – 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный)
  • Киеве – 28;
  • Киевской области – 5;
  • Львовской области – 2;
  • Тернопольской области – 1;
  • Черновицкой области – 25 (1 летальный)
  • Черкасской области – 1.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Новости Здоровье Лечение Новости Ивано-Франковска
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