В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

23 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 65-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.

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У умершей подозревают коронавирус. Сейчас анализы женщины переданы в Киев, подтвердится ли диагноз – будет известно завтра.

Есть еще один неприятный случай: в одну из поликлиник города обратился человек с достаточно плохими симптомами, он сейчас госпитализирован в областную больницу, вместе была еще семья из трех человек. Достаточно большое подозрение, что там есть коронавирус,

отметил Руслан Марцинкив.

Если результаты анализов подтвердят у женщины наличие коронавируса, это будет четвертая смерть в стране от коронавируса Covid-19.

Сейчас коронавирус обнаружено в этих регионах:

Днепропетровской области – 2;

Донецкой области – 1;

Житомирской области – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковской области – 5 (1 летальный)

Киеве – 28;

Киевской области – 5;

Львовской области – 2;

Тернопольской области – 1;

Черновицкой области – 25 (1 летальный)

Черкасской области – 1.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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