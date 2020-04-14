В Ивано-Франковске заболели 430 медработников: в городе не хватает персонала в больницах

В Ивано-Франковске на больничных находятся 430 медработников, что создает дефицит персонала в больницах. Не у всех работников коронавирус.

Об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, пишет Укринформ.

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По словам Бойко, на сегодня на больничных находятся 430 медицинских работников, среди больных медиков – 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, а 306 человек – медики других больниц.

В источнике отметили, что не все медики имеют подтвержденный коронавирус. Все работники находятся на лечении в медучреждениях.

Нам очень нужны медработники в наши больницы. Те, что работают, уже очень истощены. Очень нужны медсестры и санитарки. Мы готовы брать по соглашению людей, которые согласятся,

– заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Добавим, что в области лабораторно подтвердили 332 случая заражения коронавирусом.



Как защититься от коронавируса / инфографика 24 Канала

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