В Ивано-Франковске заболели 430 медработников: в городе не хватает персонала в больницах
В Ивано-Франковске на больничных находятся 430 медработников, что создает дефицит персонала в больницах. Не у всех работников коронавирус.
Об этом на заседании исполнительного комитета горсовета сказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, пишет Укринформ.
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По словам Бойко, на сегодня на больничных находятся 430 медицинских работников, среди больных медиков – 124 работника из Центра первичной медицинской и консультационно-диагностической помощи, а 306 человек – медики других больниц.
В источнике отметили, что не все медики имеют подтвержденный коронавирус. Все работники находятся на лечении в медучреждениях.
Нам очень нужны медработники в наши больницы. Те, что работают, уже очень истощены. Очень нужны медсестры и санитарки. Мы готовы брать по соглашению людей, которые согласятся,
– заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Добавим, что в области лабораторно подтвердили 332 случая заражения коронавирусом.
Как защититься от коронавируса / инфографика 24 Канала
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