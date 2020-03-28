В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели медики

По состоянию на 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных есть и два медицинских работника.

О больных коронавирусом франковских врачах сообщил городской голова Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.

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Среди больных медиков, в частности, работник областного перинатального центра. В этом есть определенная угроза, которая говорит, что нужно ограничивать общение и проводить определенную работу,

– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Он также рассказал, что в больницах города сейчас находится 98 больных с пневмонией. В то время у них 13 экспресс-тестов на коронавирус показали положительные результаты.

Обращение Руслана Марцинкива: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковской области?

По состоянию на утро 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, область лидирует в Украине по количеству жертв эпидемии – там умерли уже три человека.



Последствия коронавируса и статистика смертности / инфографика 24 канала