24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели медики

- Читати новину українською
На Прикарпатье еще 13 экспресс-тестов на коронавирус показали положительный результат / wimbledonguardian.co.uk

По состоянию на 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных есть и два медицинских работника.

О больных коронавирусом франковских врачах сообщил городской голова Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.

Важно В Умани коронавирусом заболели 6-месячный ребенок и студенты из Туркменистана

Среди больных медиков, в частности, работник областного перинатального центра. В этом есть определенная угроза, которая говорит, что нужно ограничивать общение и проводить определенную работу,
– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Он также рассказал, что в больницах города сейчас находится 98 больных с пневмонией. В то время у них 13 экспресс-тестов на коронавирус показали положительные результаты.

Обращение Руслана Марцинкива: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковской области?
По состоянию на утро 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, область лидирует в Украине по количеству жертв эпидемии – там умерли уже три человека.

коронавірус, статистика смертності
Последствия коронавируса и статистика смертности / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Больница Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:22 В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ
Лікування 22423
сегодня , 09:29 Коронавирус в Италии: страна обогнала Китай по количеству больных
Медицина 176007
сегодня , 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Кіно 10238
сегодня , 12:34 У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
Новини України 13109
сегодня , 15:27 Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают
Новини України 9986
сегодня , 17:36 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 194436
сегодня , 11:26 Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
Новини України 21893
сегодня , 15:42 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 35991
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук