В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели медики
По состоянию на 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных есть и два медицинских работника.
О больных коронавирусом франковских врачах сообщил городской голова Руслан Марцинкив в своем фейсбуке.
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Среди больных медиков, в частности, работник областного перинатального центра. В этом есть определенная угроза, которая говорит, что нужно ограничивать общение и проводить определенную работу,
– подчеркнул мэр Ивано-Франковска.
Он также рассказал, что в больницах города сейчас находится 98 больных с пневмонией. В то время у них 13 экспресс-тестов на коронавирус показали положительные результаты.
Обращение Руслана Марцинкива: смотрите видео
Что известно о коронавирусе в Ивано-Франковской области?
По состоянию на утро 28 марта в Ивано-Франковской области подтвердили 28 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, область лидирует в Украине по количеству жертв эпидемии – там умерли уже три человека.
Последствия коронавируса и статистика смертности / инфографика 24 канала
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